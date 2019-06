Cronaca 83

Polizia, si insedia un nuovo dirigente: si tratta di Gaspare Calafiore, vicario del questore

Calafiore proviene da Siracusa dove ha ricoperto l'incarico di Capo di Gabinetto. Prende il posto di Marco Giambra trasferito a Napoli

Redazione

05 Giugno 2019 22:28

Stamattina si è insediato in Questura il nuovo Vicario del Questore dr Gaspare Calafiore. Il dirigente, proveniente da Siracusa, dove ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto, prende il posto del dr Marco Giambra trasferito un mese fa a Napoli. Il dr Calafiore, 53 anni originario di Siracusa, laureato in Giurisprudenza, abilitato alla professione forense e all’insegnamento di materie giuridiche, è entrato in Polizia nel 1990. Ha prestato servizio per diversi anni alla Questura di Enna dove ha diretto la Digos, fino al 1999, e l’Ufficio di Gabinetto, fino al 2002. Trasferito alla Questura di Siracusa, ha diretto l’Ufficio Immigrazione fino al 2012. Oltre a dirigere il predetto ufficio, è stato componente, per la Polizia di Stato, della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. Nel 2012 è stato promossoPrimo Dirigentedal Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato. Dopo la promozione, nel 2013, è stato nominato Capo di Gabinetto del Questore di Siracusa, incarico che ha ricoperto fino al trasferimento a Caltanissetta.









