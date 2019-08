Cronaca 1152

Polizia, controlli straordinari a Niscemi: automobilisti indisciplinati, elevate quattro multe

I controlli sono stati intensificati soprattutto nel periodo di Ferragosto per prevenire violazioni al codice della strada e l'abuso di sostanze alcoliche

Redazione

17 Agosto 2019 10:59

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti in questa provincia dal Questore di Caltanissetta in occasione della “stagione estiva 2019”, estesi anche a prevenire e contrastare il fenomeno correlato all’abuso di sostanze alcooliche e all’assunzione di sostanze stupefacenti dai conducenti dei veicoli in occasione della presenza di molte persone nelle zone principali della movida di questa provincia, nel giorno di ferragosto in Niscemi sono stati controllati numerosi soggetti e veicoli in transito. Nel contesto operativo sono state rilevate quattro sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

In ottica preventiva decisivo è stato l’impegno dei poliziotti del Commissariato di P.S. i quali, nei giorni precedenti, si sono adoperati a sensibilizzare gli esercenti commerciali dei locali dediti alla mescita di bevande alcoliche, al fine di non somministrare alcool a minori o a soggetti che di norma ne fanno abuso.

