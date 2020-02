Eventi 343

Polizia, al via il concorso per 1.650 allievi. Domande di partecipazione entro il 2 marzo

Tra i requisiti richiesti, i candidati devono aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e non si deve aver compiuto il 26esimo anno d'età

Redazione

01 Febbraio 2020 19:25

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio è stato pubblicato il concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della Polizia del 29 gennaio 2020.Le domande di partecipazione possono essere presentate da oggi fino alle ore 23.59 del 2 marzo, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull'icona «Concorso pubblico»).

Tra i requisiti richiesti, i candidati devono aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, non si deve aver compiuto il 26esimo anno d'età, che può essere elevato per un massimo di tre anni in relazione al servizio militare prestato.

Il candidato può accedere alla procedura online attraverso due strumenti di autenticazione: il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), con le relative credenziali (username e password), da ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia digitale (informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it); la Carta di identità elettronica (Cie) rilasciata dal Comune di residenza. Per utilizzare la carta di identità elettronica è necessario installare il software disponibile all’indirizzo https://www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie, sul proprio pc e dotarsi di lettore di smart card del tipo «contactless reader».

Il candidato dovrà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) a lui personalmente intestato, per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso.





