Sport

Play the Games, l'Orizzonte Gela ad Arezzo conquista tre medaglie d'oro e due di bronzo

I ragazzi dell'associazione Orizzonte continuano a brillare. A salire sul podio più alto gli atleti Mario Pizzardi, Emanuele Barone e Thomas D'Angeli

Redazione

04 Giugno 2019 21:11

L’associazione sportiva dilettantistica, presieduta da Natale Saluci, Orizzonte Gela ha partecipato ai “Play the Games”, che si sono svolti dal 31 maggio al 2 di giugni ad Arezzo, nelle discipline sportive di tennistavolo, tennistavolo unificato e pallavolo unificataQuesti i risultati degli atleti che hanno partecipato nel tennistavolo: Mario Pizzardi medaglia d’oro nel singolo classe B, Emanuele Barone medaglia d’oro nella classe c, Thomas D’angeli Medaglia d’oro nella classe D, Salvatore Mammano medaglia di bronzo classe E. Nel doppio Emanuele Barone con Mario Pizzardi hanno conquistato la medaglia d’argento nella classe B, Salvatore Mammano e Thomas D’angeli la medaglia di bronzo. Nel doppio unificato Mario Pizzardi con il partner Giacomo Gallo hanno conquistato la medaglia d’argento nella classe B, allenati da Natale Saluci

Nella pallavolo unificata la squadra formata dagli atleti Francesco Mammano, Nuccio Samà, Armando Sciascia, Roberto Buccheri, Graziano Bennici e dagli atleti partner Giovanni Blanco, Giuseppe Irti, Serena Pane, Gianfranco Cassarino allenati da Silvana Palumbo, hanno ottenuto una medaglia d’argento in una finale combattuta con la squadra che era arrivata seconda nel girone e con la quale la squadra gelese aveva vinto. Bellissima esperienza per tutti in particolare per i partner che per la prima volta partecipavano ad una manifestazione Nazionale di Special Olympics.





