Piscina comunale Caltanissetta, l'assessore Fabio Caracausi: "La riapertura entro gennaio"

L'amministratore ha comunque sottolineato che l'interesse è quello di poter riaprire ancor prima dei termini previsti

Rita Cinardi

17 Ottobre 2019 18:25

La piscina comunale sarà riaperta al pubblico entro gennaio 2020. Ad annunciarlo è l'assessore allo Sport, Fabio Caracausi, dopo l'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Caltanissetta Protagonista. "La settimana prossima tra lunedì e martedì - ha spiegato l'amministrato - ci sarà un incontro con ufficio tecnico, ufficio sport e con il nuovo gestore dell'impianto. In queste ultime due settimane abbiamo eseguito dei computi metrici per verificare quelli che sono i costi da affrontare per l'ordinario, a carico del Comune, e i costi per l'adeguamento e l'ammodernamento previsti dalla nuova società. La settimana prossima nel corso dell'incontro ci auguriamo di concludere la vicenda. Successivamente si farà una gara per appaltare i lavori ordinari a carico del Comune. Finita questa fase poi il nuovo gestore andrà avanti con i lavori di ammodernamento. L'indicazione che il gestore ci ha sempre dato è quella del primo gennaio 2020. L'interesse tuttavia - ha concluso l'assessore Caracausi - è quello di ruscire ad aprirla nel minor tempo possibile".

