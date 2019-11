Attualita 297

Piogge, temporali intensi e venti di burrasca: in Sicilia arriva un ciclone mediterraneo

Per oggi e domani la protezione civile ha diramato un allerta arancione. Possibili disagi, danni e criticità idrogeologiche

Redazione

11 Novembre 2019 16:17

Inizio settimana difficile sul fronte meteorologico in Sicilia. Le condizioni meteo sono già in rapido peggioramento e da oggi è previsto un deciso cambio della situazione che dalle tutto sommato gradevoli temperature di questa domenica virerà verso condizioni ben peggiori con l'arrivo di forti piogge, venti di burrasca e conseguente calo termico. Tutto questo a causa di un ciclone mediterraneo, un vortice formatosi tra Sardegna e Tunisia e che sta spostandosi verso la Sicilia e che poi investirà un poi tutta l'talia.

Le regioni meridionali e quindi anche la Sicilia devono attenzionare soprattutto le giornate di tra oggi e martedì quando - come spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - «è attesa una severa ondata di maltempo con piogge e temporali anche molto intensi, in particolare tra Sicilia, Calabria jonica, Basilicata e Puglia dove non escludiamo violenti nubifragi e picchi pluviometrici complessivi anche superiori ai 150-200mm. Il tutto - avverte il meterologo - accompagnato da venti anche tempestosi di Scirocco con raffiche di oltre 100lkm/h in particolare su versanti ionici e Salento. I mari saranno così molto mossi, agitati o anche grossi al largo, con onde di oltre 4-5 metri, specie sullo Ionio, e violente mareggiate sulle coste esposte. Possibili disagi, danni e criticità idrogeologiche».

Per oggi, la Protezione civile siciliana ha diramato un avviso di allerta arancione per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.



