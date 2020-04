Politica 287

Piccoli orti in totale stato di abbandono in Sicilia, parlamentari M5S: "Si consenta ai cittadini di poterli curare"

Ventotto tra deputati e senatori siciliani scrivono al governo regionale chiedendo di dare la possibilità a privati cittadini, di coltivare i propri appezzamenti di terreni

Redazione

17 Aprile 2020 20:19

“Consentire ai cittadini la cura degli orticelli e dei piccoli fondi agricoli, coltivati per hobby e per passione, oggi totalmente abbandonati a causa dell’emergenza Covid-19”. E’ quanto chiedono al governo regionale 28 parlamentari M5S siciliani di Camera e Senato, che per questo hanno scritto a Musumeci e all’assessore Bandiera , chiedendo “di valutare di promuovere in tempi brevi tutte le azioni idonee e necessarie per consentire ai privati cittadini di tornare a coltivare i propri appezzamenti di terreno che curavano per hobby e oggi abbandonati a se stessi”. “Ci giungono – affermano i deputati 5 stelle a Roma - numerose segnalazioni da parte di cittadini che sottolineano l'esigenza di continuare a coltivare i propri orti che sono stati abbandonati in fretta, in ossequio alle disposizioni emanate per limitare la diffusione del contagio. La cura di questi terreni, se consentita tenendo presenti le prescrizioni precauzionali per il contenimento della pandemia, come limitando gli spostamenti verso i terreni ad una sola persona per famiglia, non creerebbe certamente un aumento del pericolo di diffusione del virus. Altre regioni si sono mosse già in questa direzione, ci auguriamo che anche in Sicilia si possa fare al più presto”.

A firmare l’appello sono stati i deputati Lombardo, Pignatone, Papiro, Alaimo, Scerra, Russo, Suriano, Ficara, Sodano, Giarrizzo, Trizzino, Martinciglio, D'Orso, Aiello (Piera), Aiello (Davide), Casa, Chiazzese, Cimino, Campagna, Perconti, Cancelleri, Cantone, Licatini, Lorefice (Marialucia), Lorefice (Pietro), Saitta, Pisani e Trentacoste.



