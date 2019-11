Cronaca 464

Picchiano e deridono un 14enne disabile, poi postano il video sui social: tre bulli arrestati a Cefalù

Dalle indagini è emerso come il 14enne subisse vessazioni da ben due mesi da parte dei coetanei, uno dei quali in particolare lo insultava e percuoteva sistematicamente

Redazione

30 Novembre 2019 08:48

Tre quindicenni di Cefalù sono stati denunciati per aver deriso e picchiato, nei giorni scorsi, in una zona di campagna, un ragazzo di 14 anni. Prima lo hanno aggredito e poi uno di loro ha ripreso con il cellulare schiaffi, insulti e percosse, condividendo il video sui social.I genitori della vittima sono venuti a conoscenza del filmato, avvisati da alcuni conoscenti che avevano visto il video postato sui social, e hanno presentato denuncia agli agenti del commissariato. I poliziotti, adesso, hanno identificato e denunciato al tribunale per i minorenni di Palermo i tre quindicenni che sono accusati di stalking, percosse, violenze, minacce e diffamazione, con l'aggravante della disabilità e della minore età della vittima. Il video, insieme ai cellulari con i quali è stato girato e diffuso, è stato sequestrato.

Dalle indagini è emerso come il 14enne subisse vessazioni da ben due mesi da parte dei coetanei, uno dei quali in particolare lo insultava e percuoteva sistematicamente malgrado le implorazioni della vittima di fermarsi.



