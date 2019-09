Eventi 925

Piazze dedicate allo sport, notte bianca a Caltanissetta: sarà presente anche la Nissa Rugby

L'iniziativa rientra nell'ambito delle manifestazioni organizzate nel cartellone "Tutta mia la Città"

Redazione

20 Settembre 2019 15:20

Ci sarà anche la Nissa Rugby tra le società sportive protagoniste dell’evento Piazze di Sport in programma per domani, sabato il 21 settembre all’interno del cartellone degli eventi denominati “Tutta mia la Città 2019 - Il settembre nisseno”. Un evento con la finalità di promozione dello sport, sano divertimento, aggregazione e passione.La società presieduta da Giuseppe Lo Celso, che ha già avviato la sua undicesima stagione, allestirà un gazebo informativo e offrirà a tutti, giovani e meno giovani, la possibilità di cimentarsi in giochi con la palla ovale. Presenti i dirigenti, lo staff tecnico ed una cospicua rappresentanza degli atleti delle formazioni maschili e femminili seniores.

La manifestazione si svolgerà nel centro storico di Caltanissetta, dalle ore 18 a mezzanotte, scelto come luogo di incontro e di aggregazione, obiettivo che sta alla base dello sport. Promotore dell’evento è il comitato provinciale Csain di Caltanissetta. Per questa manifestazione il Comitato Provinciale CONI di Caltanissetta ha coinvolto le Federazioni Sportive, le discipline Sportive Associate, gli enti di Promozione Sportiva ed i Centri Fitness della Città. L'idea è quella di creare un vero e proprio Villaggio Sportivo in pieno Centro Storico e precisamente in Corso Umberto (zona pedonale), Piazza Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele (dalla zona ZTL fino in piazza Tripisciano).



