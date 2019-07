Salute 572

Piazza della Salute a Caltanissetta, il 6 e 7 luglio visite gratuite per i cittadini

Il progetto di prevenzione della salute è a cura di Enpam e Ordine dei Medici di Caltanissetta. Epicentro delle iniziative, sarà piazza Garibaldi

Redazione

01 Luglio 2019 20:21

Farà tappa per la prima volta a Caltanissetta la “Piazza della Salute”, il progetto della Fondazione ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) che promuove la prevenzione e i corretti stili di vita. L'iniziativa nissena denominata “Ciao, come stai? - Impariamo a conoscere i corretti stili di vita” si svolgerà sabato 6 (dalle ore 18 alle 20) e domenica 7 luglio (dalle ore 10 alle ore 13) ed è promossa dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta con l'obiettivo di promuovere i comportamenti fondamentali per garantire il benessere e la salute della persona. La piazza Garibaldi, epicentro delle iniziative, sarà aperta ai cittadini per garantire loro la possibilità di sottoporsi alle visite gratuite e ricevere informazioni utili per la cura della salute. Nelle due giornate, infatti, pediatri, dermatologi, oncologi, diabetologi, cardiologi, farmacisti e infermieri saranno a disposizione per svolgere le consulenze di propria competenza. Appositi ambulatori specialistici saranno allestiti anche nell'atrio di Palazzo del Carmine (sede del Municipio) e nei locali al pianoterra che ospitano la Pro Loco. In piazza saranno presenti anche i camper della Croce Rossa Italiana e della Fidas, che sensibilizzeranno i cittadini sull'impegno nel volontariato e sui temi della donazione del sangue, oltre a una tenda con i medici e gli operatori del 118 che saranno impegnati nelle dimostrazioni delle manovre di primo soccorso. L'inaugurazione della “Piazza della Salute” si svolgerà sabato 6 luglio alle ore 18 nell'atrio del Comune, alla presenza del presidente nazionale dell'ENPAM, Alberto Oliveti, e del presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta, Giovanni D'Ippolito, e delle autorità cittadine. Nell'ambito delle iniziative previste dal progetto “Piazza della Salute”, domenica 7 luglio dalle ore 9 alle 13:30 nella sede dell'OMCeO di Caltanissetta (via Enrico Medi, 1) si svolgerà il convegno “La previdenza e l'assistenza dei medici e degli odontoiatri”. Dopo i saluti del presidente Giovanni D'Ippolito e di Giuseppe Costa (presidente della Commissione Albo Odontoiatri), interverranno Alberto Oliveti (presidente ENPAM), Carlo Teruzzi (presidente Fondo Sanità) e Laura Battistini (responsabile ufficio consulenza previdenziale ENPAM). «Prevenzione e informazione sono fondamentali nel rapporto con i cittadini e con i pazienti. E una buona prevenzione allontana i rischi di patologie e aiuta a correggere gli stili di vita – spiega il presidente D'Ippolito -. Il successo in altre città italiane della Piazza della Salute rappresentano la prova che, in tema di salute, medici e odontoiatri vogliono mantenere un contatto efficace con la comunità e siamo convinti che ciò possa avvenire nelle piazze, luoghi di incontro di una città». Il calendario degli eventi previsti nell'ambito della “Piazza della Salute” saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 4 luglio alle ore 10.30 nella sede dell'Ordine dei Medici di Caltanissetta, in via Enrico Medi 1. I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare. All'iniziativa “Piazza della Salute” hanno aderito anche Fimmg, Fimp, Lilt, Croce Rossa Italiana, Opi, Airc, Pro Loco, Comune di Caltanissetta, Asp Caltanissetta, Comitato Consultivo Aziendale Asp, Consorzio Universitario, Fondazione Vita e Salute, Progetto Luna, Ordine dei Farmacisti Caltanissetta, Federfarma e Casa Famiglia Rosetta. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ordine dei Medici di Caltanissetta al numero 0934/591848 o visitare il sito www.ordinemedicicl.it .

Farà tappa per la prima volta a Caltanissetta la “Piazza della Salute”, il progetto della Fondazione ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) che promuove la prevenzione e i corretti stili di vita. L'iniziativa nissena denominata “Ciao, come stai? - Impariamo a conoscere i corretti stili di vita” si svolgerà sabato 6 (dalle ore 18 alle 20) e domenica 7 luglio (dalle ore 10 alle ore 13) ed è promossa dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta con l'obiettivo di promuovere i comportamenti fondamentali per garantire il benessere e la salute della persona. La piazza Garibaldi, epicentro delle iniziative, sarà aperta ai cittadini per garantire loro la possibilità di sottoporsi alle visite gratuite e ricevere informazioni utili per la cura della salute. Nelle due giornate, infatti, pediatri, dermatologi, oncologi, diabetologi, cardiologi, farmacisti e infermieri saranno a disposizione per svolgere le consulenze di propria competenza. Appositi ambulatori specialistici saranno allestiti anche nell'atrio di Palazzo del Carmine (sede del Municipio) e nei locali al pianoterra che ospitano la Pro Loco. In piazza saranno presenti anche i camper della Croce Rossa Italiana e della Fidas, che sensibilizzeranno i cittadini sull'impegno nel volontariato e sui temi della donazione del sangue, oltre a una tenda con i medici e gli operatori del 118 che saranno impegnati nelle dimostrazioni delle manovre di primo soccorso. L'inaugurazione della “Piazza della Salute” si svolgerà sabato 6 luglio alle ore 18 nell'atrio del Comune, alla presenza del presidente nazionale dell'ENPAM, Alberto Oliveti, e del presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta, Giovanni D'Ippolito, e delle autorità cittadine. Nell'ambito delle iniziative previste dal progetto “Piazza della Salute”, domenica 7 luglio dalle ore 9 alle 13:30 nella sede dell'OMCeO di Caltanissetta (via Enrico Medi, 1) si svolgerà il convegno “La previdenza e l'assistenza dei medici e degli odontoiatri”. Dopo i saluti del presidente Giovanni D'Ippolito e di Giuseppe Costa (presidente della Commissione Albo Odontoiatri), interverranno Alberto Oliveti (presidente ENPAM), Carlo Teruzzi (presidente Fondo Sanità) e Laura Battistini (responsabile ufficio consulenza previdenziale ENPAM). «Prevenzione e informazione sono fondamentali nel rapporto con i cittadini e con i pazienti. E una buona prevenzione allontana i rischi di patologie e aiuta a correggere gli stili di vita – spiega il presidente D'Ippolito -. Il successo in altre città italiane della Piazza della Salute rappresentano la prova che, in tema di salute, medici e odontoiatri vogliono mantenere un contatto efficace con la comunità e siamo convinti che ciò possa avvenire nelle piazze, luoghi di incontro di una città». Il calendario degli eventi previsti nell'ambito della “Piazza della Salute” saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 4 luglio alle ore 10.30 nella sede dell'Ordine dei Medici di Caltanissetta, in via Enrico Medi 1. I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare. All'iniziativa “Piazza della Salute” hanno aderito anche Fimmg, Fimp, Lilt, Croce Rossa Italiana, Opi, Airc, Pro Loco, Comune di Caltanissetta, Asp Caltanissetta, Comitato Consultivo Aziendale Asp, Consorzio Universitario, Fondazione Vita e Salute, Progetto Luna, Ordine dei Farmacisti Caltanissetta, Federfarma e Casa Famiglia Rosetta. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ordine dei Medici di Caltanissetta al numero 0934/591848 o visitare il sito www.ordinemedicicl.it .

News Successiva San Cataldo, il reparto di Gastroenterologia del "Raimondi" diventa centro Hub per l'Epatite C

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews