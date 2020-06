Cronaca 2296

Piazza Armerina, dottoressa travolta da un'auto mentre era in bici: muore a 44 anni

Rapidamente è giunta sul posto un’ambulanza, ma il cuore della dottoressa ha cessato di battere quasi subito

Redazione

17 Giugno 2020 15:10

Un medico di Piazza Armerina, Laura La Malfa di 44 anni, è morta in un incidente stradale ieri sera in contrada Frattulla. La sua bici è stata tamponata da una Punto, guidata da un suo concittadino.Il conducente dell'auto è stato tra i primi soccorritori, assieme a una familiare della dottoressa, che si trovava anche lei in bici.

Rapidamente è giunta sul posto un’ambulanza, ma il cuore della dottoressa ha cessato di battere quasi subito dopo l’arrivo all’ospedale Chiello.



