Attualita 88

"Piano per il Sud", Sicindustria Caltanissetta: "Positivo ma si passi ai fatti. Le imprese non possono più aspettare"

Gianfranco Caccamo, reggente di Confindustria, si rivolge al ministro Provenzano sottolineando che le belle intenzioni non bastano più

Redazione

18 Febbraio 2020 17:25

“Il fatto che ci sia un nuovo Piano per il Sud fa piacere, ma non ci rasserena se non accompagnato da un cronoprogramma degli interventi”. Gianfranco Caccamo, reggente di Sicindustria Caltanissetta va dritto al cuore della questione: “Gli imprenditori, da tempo, chiedono un cambio di passo reso indispensabile da una crisi che non sta risparmiando nessuno. Lo scorso dicembre abbiamo consegnato al ministro Provenzano un documento di analisi e proposte, indicando alcuni interventi assolutamente imprescindibili. Li abbiamo ritrovati nel Piano per il Sud e di questo non possiamo che essere contenti. Ora dal ministro Provenzano ci aspettiamo uno scatto in avanti. Questa regione, questa provincia, non possono più nutrirsi di parole o di belle intenzioni. Servono programmi, tempi, visione, coordinamento. In una sola parola: risultati. E in quest’ottica, spero che si proceda con quanto annunciato dal ministro, ossia la costituzione di un tavolo in Prefettura per pianificare gli interventi urgenti e seguirne le fasi attuative. Le imprese non possono più aspettare. Il territorio non può più aspettare”.

“Il fatto che ci sia un nuovo Piano per il Sud fa piacere, ma non ci rasserena se non accompagnato da un cronoprogramma degli interventi”. Gianfranco Caccamo, reggente di Sicindustria Caltanissetta va dritto al cuore della questione: “Gli imprenditori, da tempo, chiedono un cambio di passo reso indispensabile da una crisi che non sta risparmiando nessuno. Lo scorso dicembre abbiamo consegnato al ministro Provenzano un documento di analisi e proposte, indicando alcuni interventi assolutamente imprescindibili. Li abbiamo ritrovati nel Piano per il Sud e di questo non possiamo che essere contenti. Ora dal ministro Provenzano ci aspettiamo uno scatto in avanti. Questa regione, questa provincia, non possono più nutrirsi di parole o di belle intenzioni. Servono programmi, tempi, visione, coordinamento. In una sola parola: risultati. E in quest’ottica, spero che si proceda con quanto annunciato dal ministro, ossia la costituzione di un tavolo in Prefettura per pianificare gli interventi urgenti e seguirne le fasi attuative. Le imprese non possono più aspettare. Il territorio non può più aspettare”.

Caltanissetta. Pian del Lago, futuro a rischio per gli operatori: sindacati pronti alla mobilitazione

News Successiva Cassazione, chi cambia sesso può scegliersi il nome che vuole. Alessandro diventa Alexandra

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare