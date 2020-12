Politica 55

Piano amianto, Pignatone (M5S): "Pieno sostegno e vicinanza ai sindaci e alle comunità del nisseno"

È intervenuto così, il parlamentare sancataldese del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone che dall’Aula di Montecitorio si è rivolto al Presidente Musumeci

Redazione

29 Dicembre 2020 20:23

Dalla Camera dei Deputati arriva il sostegno e la vicinanza alle comunità e ai sindaci del Nisseno in riferimento al contestato Piano amianto della Regione Siciliana. È intervenuto così, a fine seduta, il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone che dall’Aula di Montecitorio ha lanciato un invito al Presidente Musumeci: “La Regione si fermi, – ha detto il deputato – non si possono imporre simili scelte e non si può forzare il territorio. Soprattutto dopo l’anno che abbiamo trascorso, le istituzioni hanno il preciso dovere di stare vicino ai cittadini, non aumentare paure e tensioni”. Nelle scorse settimane, Pignatone aveva presentato anche un’interrogazione parlamentare. “Come affermiamo da mesi, - continua il parlamentare - i siti minerari di San Cataldo e Milena non sono idonei al deposito di altri rifiuti speciali, la miniera Bosco rappresenta già una bomba ecologica, c'è addirittura un disastro ambientale in atto ed è classificata r4 nel piano per l’assetto idrogeologico”.

“Non vi è dubbio che sia indispensabile mettere la parola fine alla lunga vicenda che in Sicilia ha visto produrre e utilizzare il cemento-amianto, che oggi va dismesso, ma i siti - conclude Pignatone – vanno concertati con i territori, non c’è altra via che potremo prendere in considerazione”.

Qui il link: https://fb.watch/2G-nm7XPSz/



