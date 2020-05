Salute 156

Piani di zona nel nisseno, Cgil, Cisl e Uil chiedono un incontro con i sindaci per procedere alla rimodulazione

La richiesta è stata avanzata dai sindacati per adeguare i Piani di Zona all'emergenza Covid - 19

14 Maggio 2020 16:15

Cgil, Cisl e Uil e le federazioni dei sindacati, chiedono ai sindaci dei Comuni di Caltanissetta, Gela, San Cataldo e Mussomeli, un incontro per procedere alla rimodulazione dei Piani di Zona. "E' necessario - affermano - destinare all'emergenza COVID-19 più risorse possibili per supportare la popolazione locale in questo difficile momento storico. Ai fini della semplificazione delle procedure, in deroga alle precedenti disposizioni regionali sulla rimodulazione dei Piani di Zona, il Comitato dei Sindaci potrà infatti disporre con specifico verbale/delibera di utilizzare le somme ancora disponibili per contrastare le situazioni emergenziali e di validare detta decisione con specifico Accordo di Programma. Il sindaco del comune capofila, poi, adotterà un atto formale di approvazione del verbale/delibera e dell’Accordo di Programma sottoscritto pertanto le decisioni assunte sono immediatamente esecutive. A tal proposito, per un proficuo confronto sul tema, si chiede di conoscere in anticipo il totale delle somme destinate a progetti che ,ad oggi, non sono stati ancora avviati e per i quali non ci sono atti d'impegno, ricordando che le azioni che verranno programmate dovranno in ogni caso riguardare l'ambito socioassistenziale.

