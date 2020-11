Attualita 369

Pian del Lago, a Caltanissetta la task force del ministero: ai raggi x le condizioni igienico-sanitarie del centro

Al momento la struttura è chiusa perchè sono in corso dei lavori di adeguamento e manutenzione

Redazione

13 Novembre 2020 16:33

Visita, ieri, giovedì 12 novembre, della task force interministeriale, istituita con decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro della Salute del 4 settembre 2020, che ha effettuato un sopralluogo presso il Centro Governativo di prima accoglienza di Pian del Lago, per un monitoraggio delle condizioni igienico-sanitarie, sotto il profilo delle misure di contrasto al COVID-19. Il suddetto Centro è attualmente non utilizzato, in quanto sono in corso lavori di adeguamento e manutenzione, appaltati da questa Prefettura in concomitanza del completamento della misura della quarantena da parte dei 178 migranti trasferiti dal Ministero dell’Interno.

Durante la visita la task force ha fornito suggerimenti e indicazioni in vista della riapertura della struttura al termine dei lavori, laddove la stessa debba, ancora, essere utilizzata come luogo di quarantena.



