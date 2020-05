Salute 236

Pezzi di plastica in bottiglie di latte, Carrefour Italia: il richiamo ha interessato solo il mercato francese

Le confezioni di latte a marchio Carrefour attualmente in assortimento nel nostro Paese sono dunque sicure per il consumo

Redazione

04 Maggio 2020 12:07

Con riferimento alla notizia del ritiro di alcuni lotti di latte UHT a marchio Carrefour a causa della presenza di pezzi di plastica, Carrefour Italia comunica che tali referenze non sono distribuite in Italia e che il richiamo ha interessato solamente il mercato francese.Le confezioni di latte a marchio Carrefour attualmente in assortimento nel nostro Paese sono dunque sicure per il consumo.



