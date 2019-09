Cronaca 428

Pestato a sangue dal branco, ventenne di Gela ricoverato in gravi condizioni

E' successo questa notte intorno alle 2. La vittima era seduta sui gradini della chiesa Madre, quando improvvisamente è stato circondato e aggredito

Redazione

07 Settembre 2019 10:56

Un ragazzo di Gela di 20 anni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Gela dopo essere stato pestato a sangue dal branco. Il giovane è stato trasferito in sala operatoria perchè in gravi condizioni. Tutto è successo questa notte verso le due. Il ragazzo era seduto sui gradini della chiesa Madre, quando improvvisamente sarebbe stato circondato da un gruppo di cinque ragazzi, al momento non individuati, i quali prima gli avrebbero chiesto una sigaretta e poi lo avrebbero aggredito con calci e pugni. Il giovane nonostante il pestaggio subito, è riuscito a fuggire e rifugiarsi a casa. A causa delle gravi ferite subite poco dopo è stato trasportato all'ospedale di Gela dal 118. Attualmente è ricoverato con prognosi riservata. Sull'episodio indagano i poliziotti del commissariato di Gela.

