Cronaca 349

Peschereccio di Terrasini scomparso, trovato in mare il corpo di Matteo Lo Iacono: ancora disperso il figlio

L'equipaggio era composto da tre persone, due delle quali sono state trovate senza vita. Il «Nuova Iside» era uscito lunedì sera per una battuta di pesca

Redazione

16 Maggio 2020 15:27

E’ di Matteo Lo Iacono, 53 anni anni, comandante del peschereccio disperso «Nuova Iside», il corpo recuperato stamattina dalla Guardia Costiera. L’identificazione è avvenuta pochi minuti fa sul molo del porto di Terrasini, dove il corpo è stato trasportato dalla motovedetta CP 303 della Guardia costiera dopo che il traghetto Antonello da Messina, in viaggio sulla tratta Ustica- Palermo, aveva lo aveva avvistato, a circa 14 miglia a nord di Capo Gallo.

Il «Nuova Iside» era uscito lunedì sera per una battuta di pesca, ma se ne sono perse le tracce mercoledi pomeriggio.L’equipaggio era composto da Matteo e Vito Lo Iacono, padre e figlio di 53 e 27 anni, e il cugino di quest’ultimo di 33 anni. Il corpo di Giuseppe Lo Iacono, 33 anni, padre di 4 figli, era stato recuperato giovedì e ieri si sono svolti i funerali nel piccolo paese alle porte di Palermo.

Proseguono le ricerche dell’ultimo dei dispersi, Vito Lo Iacono, e per individuare eventualmente il luogo del naufragio e del relitto. Impegnate tre motovedette d’altura e un ATR 42 della Guardia costiera, e un elicottero dell’Aeronautica militare.





