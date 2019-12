Cronaca 504

Pesce proveniente dall'Asia e prodotti ittici non a norma: sequestri in diverse città della Sicilia

I nuclei ispettivi pesca della guardia costiera di Palermo, Trapani, Mazara del Vallo, Porto Empedocle e Gela

26 Dicembre 2019 13:26

Si è appena conclusa l’operazione “Mercato Globale”, della capitaneria di porto nella Sicilia Occidentale.I nuclei ispettivi pesca della guardia costiera di Palermo, Trapani, Mazara del Vallo, Porto Empedocle e Gela e degli altri uffici marittimi dipendenti hanno effettuato, nel mese dicembre, controlli sull’intera filiera della pesca, con particolare riferimento alla commercializzazione all’ingrosso di prodotti ittici provenienti da paesi extra Ue ed al rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di tracciabilità ed etichettatura del prodotto ittico presso i punti di vendita al dettaglio e nei ristoranti.

Ispezioni sono scattate nei mercati ittici, pescherie, ambulanti su strada, mercati rionali e mezzi di trasporto. Nel corso dell’operazione sono state effettuate 202 ispezioni.

Nella metà dei controlli sono scattati i verbali amministrativi, ben 101, per un totale di 80 mila euro di multe, e sono stati sequestrati 24,5 tonnellate di prodotti ittici.

Tra questi a Palermo, in alcuni depositi e mini market, sono stati sequestrati circa 6.500 chili di prodotti ittici congelati, senza tracciabilità, provenienti, soprattutto, dal Sud-Est asiatico.

A Villabate, in un deposito di prodotti ittici congelati, sono stati sequestrati 1.300 chili di tonno rosso sottomisura per una sanzione di 33.334 euro elevata a carico del titolare.

Sempre nello stesso stabilimento sono stati sequestrati, a carico di un motopesca che aveva portato il pescato, circa 11,5 tonnellate di tonno alalunga congelato. A Marsala sono stati sequestrati circa 1.500 chili di prodotto ittico vario, di cui 800 chili ad un motopesca per effettuazione di attività di pesca a strascico nelle giornate festive (sabato e domenica).

Infine a Mazara del Vallo sono stati sequestrati, presso un deposito di prodotti ittici congelati, circa 2.200 chili di pescato privo di tracciabilità o scaduto. Dieci tonnellate del pesce sequestrato dopo i controlli dei veterinari dell’Asp sono stati dati in beneficienza. Quattordici tonnellate sono state distrutte. (Ignazio Marchese, Blogsicilia.it)



