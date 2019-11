Attualita 249

Personale addetto alle pulizie nelle scuole: in 45 rischiano il posto. Sit-in davanti la prefettura di Caltanissetta

I lavoratori sono fortemente preoccupati per le problematiche sorte nella fase di stabilizzazione per il servizio di pulizia che svolgono nelle scuole

Redazione

22 Novembre 2019 16:46

Stamani nel piazzale antistante la Prefettura di Caltanissetta si è svolto il presidio, organizzato da Filcams Cgil Caltanissetta, Fisascat Cisl CL e UilTrasporti Caltanissetta a supporto delle lavoratrici e lavoratori impiegati negli appalti pulizie scuole dell'Ambito Territoriale di Caltanissetta, i quali sono fortemente preoccupati per le problematiche sorte nella fase della stabilizzazione / internalizzazione per il servizio di pulizia ausiliariato e manutenzione delle scuole statali.Su circa 16 mila lavoratori e lavoratrici circa 5000 rischiano di non essere internalizzati e stabilizzate a causa di un criterio che prevede l'esclusione al di sotto di 10 anni di anzianità di servizio, nella nostra provincia a fronte di oltre 130 unità circa 45 lavoratori potrebbero rimanere fuori e quindi la stabilizzazione tanto sperata, si trasformerebbe in una nuova perdita del posto di lavoro.

A conclusione del sit-in le organizzazioni sindacali hanno incontrato il prefetto e consegnato un documento con le nostre proposte al fine di salvaguardare ogni posto di lavoro interessato e di farsi portavoce nelle istanze superiori di tale situazione che potrebbe sfociare in un dramma. Per il sindacato Nessuno deve essere escluso!



Stamani nel piazzale antistante la Prefettura di Caltanissetta si è svolto il presidio, organizzato da Filcams Cgil Caltanissetta, Fisascat Cisl CL e UilTrasporti Caltanissetta a supporto delle lavoratrici e lavoratori impiegati negli appalti pulizie scuole dell'Ambito Territoriale di Caltanissetta, i quali sono fortemente preoccupati per le problematiche sorte nella fase della stabilizzazione / internalizzazione per il servizio di pulizia ausiliariato e manutenzione delle scuole statali.Su circa 16 mila lavoratori e lavoratrici circa 5000 rischiano di non essere internalizzati e stabilizzate a causa di un criterio che prevede l'esclusione al di sotto di 10 anni di anzianità di servizio, nella nostra provincia a fronte di oltre 130 unità circa 45 lavoratori potrebbero rimanere fuori e quindi la stabilizzazione tanto sperata, si trasformerebbe in una nuova perdita del posto di lavoro.

A conclusione del sit-in le organizzazioni sindacali hanno incontrato il prefetto e consegnato un documento con le nostre proposte al fine di salvaguardare ogni posto di lavoro interessato e di farsi portavoce nelle istanze superiori di tale situazione che potrebbe sfociare in un dramma. Per il sindacato Nessuno deve essere escluso!



News Successiva Caltanissetta, centro di accoglienza Pian del Lago: dipendenti con stipendio ridotto. Cisl: "Urgono soluzioni"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare