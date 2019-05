Cronaca 2133

Perde il controllo della moto e si schianta: giovane trasportato a Caltanissetta in gravi condizioni

Nell'incidente avrebbe riportato una serie di fratture, un gravissimo trauma cranico e toracico

Rita Cinardi

21 Maggio 2019 22:19

E' in gravissime condizioni un ragazzo di 23 anni di Gela, G.M. le iniziali, vittima questa mattina di un incidente in moto. Il giovane stava percorrendo il cavalcavia di via Falcone, a Gela, in sella alla sua moto Suzuki, quando ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un guardrail. Il 23enne in un primo tempo era stato condotto all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, poi visto l'aggravarsi delle condizioni, già di per sé critiche, è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia. Nell'incidente avrebbe riportato una serie di fratture, un gravissimo trauma cranico e toracico. Attualmente è in sala operatoria. Le sue condizioni restano gravissime.

