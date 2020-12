Cronaca 601

Percettori di reddito di cittadinanza a lavoro: a Caltanissetta partono i primi progetti di utilità collettiva

A salutare il primo cantiere il sindaco Roberto Gambino e gli assessori Grazia Giammusso e Cettina Andaloro

Redazione

21 Dicembre 2020 21:02

Caltanissetta è il primo comune capoluogo di provincia in Sicilia ad avviare l’immissione in servizio dei primi lavoratori con il reddito di cittadinanza. Questa mattina hanno cominciato i primi 7 nella scuola "Lombardo Radice" di piazza Martiri d'Ungheria. A salutare il primo cantiere il sindaco Roberto Gambino e gli assessori Grazia Giammusso e Cettina Andaloro. "E’ stato costruito dal team di esperti dei servizi sociali un catalogo di 10 progetti di utilità collettiva che sono stati inseriti nella piattaforma informatica del ministero. Abbiamo collaborato nello start up. E' la prima volta che si fa in Itlia e gli elenchi andavano inseriti in una piattaforma generale dalla quale poi sono stati selezionati i primi percettori del reddito. I temi dei PUC riguardano l'ambiente, la manutenzione, la custodia di impianti sportivi e ville comunali, ecc. L'equipe ha individuato i primi 200 soggetti da inserire, 100 a Caltanissetta e gli altri nei comuni del distretto socio sanitario. Queste persone lavoreranno per i primi 3 mesi ma nel frattempo stiamo facendo altri progetti di utilità collettività. Ci sono altri enti che hanno richiesto di essere inseriti nei progetti riguardanti questi lavoratori che sono entusiasti di mettersi all'opera per la collettività"

