Per effetto del Covid la Cina supererà gli Usa e diventerà la prima potenza entro il 2028

La Cina, secondo le stime, crescerà quest'anno del 2%, l'unica grande economia a crescere

26 Dicembre 2020 17:44

La Cina supererà gli Stati Uniti e diventerà la prima economia al mondo entro il 2028, cinque anni prima di quanto inizialmente stimato. Lo prevede il Centre for Economics and Business Research, secondo il quale il sorpasso avverrà prima del previsto a causa del Covid.La Cina, secondo le stime, crescerà quest'anno del 2%, l'unica grande economia a crescere. Il Pil americano si contrarrà invece nel 2020 del 5%, consentendo così a Pechino di accorciare le distanze. Complessivamente il Pil mondiale, è la stima del CEBR, calerà quest'anno del 4,4%, in quella che è la maggiore contrazione annuale dalla Seconda guerra mondiale. (ANSA)



