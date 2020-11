Attualita 317

Pensioni e indennizzi del personale comparto sicurezza. Alla Uil Caltanissetta consulenze gratuite

Due esperti referenti saranno gratuitamente al servizio di quei cittadini che necessitano di consulenze specifiche e mirate

Redazione

13 Novembre 2020 20:50

Il segretario Cst Uil Vincenzo Mudaro e la responsabile provinciale Ital Uil Katya Maniglia informano che negli uffici di via Napoleone Colajanni 88 a Caltanissetta e’ possibile per i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, ricevere assistenza gratuita e consulenza in merito alle problematiche riguardanti pensioni di anzianità, vecchiaia, inabilita, privilegio, cause di servizio ed equo indennizzo. Due esperti referenti saranno gratuitamente al servizio di quei cittadini che necessitano di consulenze specifiche e mirate rivolte in particolare ai lavoratori del comparto sicurezza: carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, polizia penitenziaria, corpo nazionale dei vigili del fuoco, esercito, marina, aeronautica, corpo forestale.“Il servizio interamente gratuito e’ rivolto a tutti i cittadini anche fuori provincia e in questo periodo di emergenza covid-19 siamo a disposizione anche telefonicamente allo 0934 22164”.

I referenti sono l’ispettore superiore in pensione Carmelo Arcarisi e l’assistente capo in pensione Giuseppe Sferrazza.





