Pensioni di luglio e quattordicesima, i pagamenti inizieranno mercoledì 24 giugno

L'annuncio arriva da parte di Poste Italiane per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution

22 Giugno 2020 15:37

Le pensioni di luglio in pagamento anticipato da mercoledì 24 giugno, gli ultimi accrediti sono previsti per martedì 30 giugno. L'annuncio arriva da parte di Poste Italiane per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Un privilegio che non spetterà invece a tutti gli altri che hanno scelto come metodo di accredito della pensione un istituto bancario.Inoltre a luglio i pensionati italiani con almeno 64 anni di età e un reddito complessivo pari a un massimo di 2 volte il trattamento minimo riceveranno i soldi della quattordicesima mensilità.

Per ottenere la quattordicesima mensilità il pagamento verrà effettuato automaticamente dallInps, non è necessario quindi presentare alcuna domanda.

I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello. Per coloro che invece devono necessariamente recarsi in Ufficio Postale, sono disponibili le varie sedi provinciali per il ritiro in contante secondo una turnazione in ordine alfabetico.

La turnazione alfabetica nelle sedi aperte su 6 giorni seguirà il presente calendario in base ai cognomi: dalla A alla B mercoledì 24 giugno; dalla C alla D giovedì 25 giugno; dalla E alla K venerdì 26 giugno; dalla L alla O sabato mattina 27 giugno; dalla P alla R lunedì 29 giugno; dalla S alla Z martedì 30 giugno.

Inoltre si ricorda che è attivo il servizio domiciliare per i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali in contanti presso gli Uffici Postali e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione. Questi soggetti potranno ricevere gratuitamente la pensione presso il proprio domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

Le nuove modalità di pagamento delle pensioni sono state istituite con il prioritario obiettivo di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane. Pertanto si invita ciascuno ad indossare la mascherina protettiva, ad entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti, a tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.







Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.







