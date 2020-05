Attualita 301

Pensioni del mese di giugno, pagamento anticipato: ecco il calendario valido dal 27 maggio

Ad annunciarlo l'Inps che ha anche fornito le istruzioni relative al cedolino mensile che consente di verificare l’importo erogato ogni mese

Redazione

25 Maggio 2020 17:53

Il pagamento delle pensioni di giugno arriverà in anticipo, come accaduto anche nei mesi di aprile e maggio. Ad annunciarlo l'Inps che ha anche fornito le istruzioni relative al cedolino mensile che consente di verificare l’importo erogato ogni mese e a cui si può accedere attraverso il servizio on line ma anche il calendario con il quale verranno erogate.PAGAMENTO PENSIONI DI GIUGNO: QUANDO VERRANNO ACCREDITATE. Il pagamento anticipato delle pensioni per i mesi di aprile, maggio e giugno è stato stabilito con l’ordinanza del Consiglio dei Ministri numero 652 del 19 marzo 2020. L'accredito avverrà a partire da giorno 27 maggio e in ordine alfabetico:





27 maggio mercoledì dalla A alla B

28 maggio giovedì dalla C alla D

29 maggio venerdì dalla E alla K

30 maggio sabato (mattina) dalla L alla P

1° giugno lunedì dalla Q alla Z

In ogni caso, viene precisato dall'Inps: "Trattandosi esclusivamente di una anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese. Di conseguenza, nel caso in cui dopo l’incasso la somma dovesse risultare non dovuta, l’INPS richiederà la restituzione".Anche per questo mese è attiva la convenzione tra Poste italiane e carabinieri riservata aihe vivono soli o lontano dai familiari che possono richiedere la consegna delle pensioni di giugno direttamente a casa.Anche ilavverrà in ordine alfabetico. Inoltre, dal momento che a causa dell'emergenza coronavirus le visite di conferma sono andate incontro a sospensione, le pensioni di giugno di invalidità verranno erogate ma in via provvisoria. Ciò vuole dire che potrà essere richiesta la restituzione degli assegni qualora il giudizio medico-legale non ne confermasse la validità.

