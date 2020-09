Cronaca 220

Pena ridotta allo stupratore, la Corte d'Appello: "Lui mite, lei troppo disinvolta"

L'uomo era "esasperato dalla condotta della moglie e dai suoi rapporti continui con altri uomini"

Redazione

18 Settembre 2020 16:42

Ha costretto la moglie a subire violenza sessuale, ed è stato poi arrestato e condannato. Ma i giudici di Milano hanno stabilito in Appello una riduzione della pena a causa dell'esasperazione del soggetto dovuta ai continui tradimenti di lei, subiti a lungo passivamente, come riporta oggi il Corriere della Sera.

L'aggressione e la violenza erano avvenuti l'8 giugno 2019 a Vimercate (Monza), in una roulotte. Per questi reati l'uomo, un romeno di 63 anni (come la moglie, sua connazionale, di 45) era stato condannato in Tribunale a Monza in rito abbreviato a 5 anni.

Che ora a Milano la Corte d'Appello abbassa a 4 anni e 4 mesi con un verdetto nel quale, più della limatura di pena in sé, risalta la motivazione: e cioè l'idea che, in un "contesto familiare degradato" e "caratterizzato da anomalie quali le relazioni della donna con altri uomini", l'intensità del dolo di quei tre reati sia attenuata dal fatto che l'uomo "mite" fosse stato "esasperato dalla condotta troppo disinvolta della donna", condotta "che aveva passivamente subìto sino a quel momento".

Ha costretto la moglie a subire violenza sessuale, ed è stato poi arrestato e condannato. Ma i giudici di Milano hanno stabilito in Appello una riduzione della pena a causa dell'esasperazione del soggetto dovuta ai continui tradimenti di lei, subiti a lungo passivamente, come riporta oggi il Corriere della Sera.

L'aggressione e la violenza erano avvenuti l'8 giugno 2019 a Vimercate (Monza), in una roulotte. Per questi reati l'uomo, un romeno di 63 anni (come la moglie, sua connazionale, di 45) era stato condannato in Tribunale a Monza in rito abbreviato a 5 anni.

Che ora a Milano la Corte d'Appello abbassa a 4 anni e 4 mesi con un verdetto nel quale, più della limatura di pena in sé, risalta la motivazione: e cioè l'idea che, in un "contesto familiare degradato" e "caratterizzato da anomalie quali le relazioni della donna con altri uomini", l'intensità del dolo di quei tre reati sia attenuata dal fatto che l'uomo "mite" fosse stato "esasperato dalla condotta troppo disinvolta della donna", condotta "che aveva passivamente subìto sino a quel momento".

Coronavirus, in Sicilia è record di contagi: 179 nuovi positivi in 24 ore. Mai così tanti

News Successiva Morte Evan: microspie hanno registrato il pianto disperato, ma i carabinieri non avrebbero ascoltato intercettazioni

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare