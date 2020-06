Salute 454

Coronavirus, chiuse a Pechino tutte le scuole: preoccupa la nuova ondata di contagi

Nella capitale cinese è stato appena alzato dal 3 al 2 il livello di "risposta all'emergenza" sanitaria

16 Giugno 2020 20:51

Scuole di nuovo chiuse a Pechino dove preoccupa l'ultima ondata di contagi, con 106 casi di trasmissione locale di coronavirus confermati dalle autorità sanitarie tra l'11 e il 15 giugno. I media del gigante asiatico danno notizia dello stop temporaneo alle lezioni in aula a partire da domani per gli studenti delle scuole primarie, medie e superiori. Nella capitale cinese è stato appena alzato dal 3 al 2 il livello di "risposta all'emergenza" sanitaria.Le aziende e le fabbriche non dovranno chiudere, ma le autorità di Pechino suggeriscono di favorire il telelavoro. "E' consigliabile il lavoro da casa - ha detto la stessa Chen citata dal Global Times - ma non verranno fermati il lavoro normale e la produzione".

Pechino ha inoltre vietato di lasciare la città a tutte le persone che vivono nelle zone a "medio e alto rischio" di contagio. Lo riporta il Global Times, precisando che il divieto riguarda anche il personale collegato al mercato di Xinfadi dove è stato individuato il nuovo focolaio. Le autorità di Pechino richiedono a chiunque debba e possa lasciare la città di dimostrare di essersi sottoposto al test basato sugli acidi nucleici e di essere risultato negativo al massimo una settimana prima della partenza.



