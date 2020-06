Politica 231

Pd Caltanissetta: "Solidarietà a Carmelo Miceli per gli attacchi di Salvini e i suoi seguaci"

"Tagliargli la gola", "lapidazione", "cadavere vivente" etc: alcune delle minacce di morte che i seguaci di Salvini stanno indirizzando contro Carmelo Miceli, "reo" di avere annunciato la modifica dei "DecretiSalvini".

Redazione

14 Giugno 2020 08:04

Il Partito Democratico della Provincia di Caltanissetta esprime vicinanza e solidarietà al deputato e amico Carmelo Miceli per le vili minacce e gli attacchi ricevuti da Salvini e i seguaci di odio sui social.

Combatteremo sempre per i nostri valori, accoglienza e democrazia, e il bene del nostro paese sarà sempre la nostra priorità che salvaguarderemo senza discriminazioni di sorta!

Agli insulti ed alle minacce risponderemo sempre con unità di intenti, con le denunce pubbliche e alle autorità preposte.

Con l’orgoglio di avere in segreteria nazionale un responsabile della sicurezza così, rivolgiamo all’onorevole Miceli il nostro convinto e sentito incoraggiamento ad andare avanti, sempre, a testa alta.

Il Partito Democratico della Provincia di Caltanissetta



