Cronaca 285

Paura sulla provinciale Delia - Caltanissetta: a causa del vento albero cade su un pullman di pendolari

Gli studenti per fortuna sono rimasti illesi. Il sindaco Bancheri, ha chiesto immediatamente l'intervento dell'ex provincia

Redazione

04 Febbraio 2020 20:07

Poco fa lungo la Strada Provinciale SP 1 Delia - Caltanissetta a causa del forte vento è caduto un albero su un autobus sais che trasportava studenti pendolari. Fortunatamente sono tutti illesi."Ho già contattato telefonicamente - ha detto il sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri - il Dirigente della Ex Provincia di Caltanissetta affinchè possa attivarsi nel più breve tempo possibile e dare seguito a tutte le precedenti nostre segnalazioni, così come a quelle della locale stazione dei Carabinieri di Delia, in merito a questa mancata manutenzione degli alberi che di fatto si è tramutata in una problematica di incolumità pubblica. Nel rispetto dei ruoli e delle diverse competenze faremo il possibile affinchè questa situazione estremamente pericolosa per tutti coloro i quali percorroro detto tratto di strada abbia fine. Di pari passo aggiornerò sulla situazione"



