Patto per il Sud, scippati a Gela 33 milioni di euro. Arancio: "Amministratori non ascoltati"

Il deputato gelese del partito democratico chiede al governo di rivedere il provvedimento anche perchè non si comprendono le ragioni della decisione

Redazione

07 Novembre 2019 21:34

“La rimodulazione delle risorse del Patto per il Sud che sottrae 48 milioni d euro alle aree di crisi complessa di Gela e Termini imerese è ingiustificabile. Ancora una volta a fare le spese di politiche insensate sono i territori maggiormente soggetti alla recessione economica ed alla perdita occupazionale”. Così Giuseppe Arancio commenta la decisione del governo regionale di indirizzare le risorse del Fsc 2014/20 – Patto per il Sud, inizialmente previste per Termini Imerese e Gela, su altri territori dell’Isola.“Non è chiaro come mai il governo regionale abbia scelto di non ascoltare le amministrazioni locali, all’indomani della revoca dei finanziamenti, rimodulando le somme a favore di altri progetti di sviluppo del territorio – aggiunge il parlamentare PD - e abbia invece optato per il dirottamento delle somme a favore di altre aree dell’isola. Di certo c’è che ha pagare le conseguenze saranno ancora una volta territori per i quali sarebbe indispensabile una politica di rilancio basata sul sostegno finanziario agli investimenti per il rafforzamento e la riqualificazione del settore produttivo ed il rilancio dell’occupazione. Il presidente della Regione – conclude - riveda i provvedimenti attuando una politica equa di sostegno alle aree più depresse della nostra Regione”.



