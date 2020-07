Politica 46

Patto per il Sud, le risorse tornano a Gela. Mancuso (FI): "Ciò che era stato tolto alla città, è stato rifinanziato"

I fondi fanno dietrofront e ritornano a Gela. Mancuso: "Grazie alla mia richiesta avanzata all'assessore Falcone"

Redazione

21 Luglio 2020 23:30

Con un atto ufficiale a firma dell’assessore Marco Falcone, è stato autorizza il rifinanziamento di interventi specifici nel Comune di Gela, ritenuti strategici per il rilancio turistico ed economico locale. La somma necessaria per il finanziamento degli interventi è pari a € 4.942.000,00.“Tutto ritorna al suo posto. È stata accolta la mia richiesta di ridare a Gela ciò che era stato sottratto per risanare la finanza pubblica. Adesso tocca al bosco littorio. I progetti in questione, infatti, erano già inseriti nella programmazione del Patto per il Sud, i quali però erano stati definanziati per sanare il debito regionale. Ringrazio l’assessore Falcone perché a seguito di costanti interlocuzioni ha ascoltato l’istanza di un territorio di cui mi sono fatto portavoce”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso.



Con un atto ufficiale a firma dell’assessore Marco Falcone, è stato autorizza il rifinanziamento di interventi specifici nel Comune di Gela, ritenuti strategici per il rilancio turistico ed economico locale. La somma necessaria per il finanziamento degli interventi è pari a € 4.942.000,00.“Tutto ritorna al suo posto. È stata accolta la mia richiesta di ridare a Gela ciò che era stato sottratto per risanare la finanza pubblica. Adesso tocca al bosco littorio. I progetti in questione, infatti, erano già inseriti nella programmazione del Patto per il Sud, i quali però erano stati definanziati per sanare il debito regionale. Ringrazio l’assessore Falcone perché a seguito di costanti interlocuzioni ha ascoltato l’istanza di un territorio di cui mi sono fatto portavoce”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso.



News Successiva Paziente gelese trasferito in Calabria, Damante (M5S): "Utilizzata l'unica ambulanza del 118"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare