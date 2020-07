Politica 271

Patto per il Sud, salvi i fondi previsti per Gela: opposizioni compatte affondano il governo

Nessuna rimodulazione dei fondi destinati a Gela e Termini Imerese.È la prima volta che in commissione Bilancio viene bocciato un documento di riprogrammazione del governo

Redazione

14 Luglio 2020 15:07

E' stata bocciata col voto compatto del M5S, PD, Italia Viva e Attiva Sicilia, oggi in commissione Bilancio all’Ars, la rimodulazione proposta dal governo delle somme del Patto per il Sud.È la prima volta che in commissione Bilancio viene bocciato un documento di riprogrammazione del governo.

Il piano governativo prevedeva il definanziamento di numerosi progetti (per un ammontare totale di 140milioni), tra cui quelli relativi alle aree di crisi complessa di Termini Imerese (completamento di opere viarie di urbanizzazione dell’agglomerato industriale) e Gela (lungomare e svincolo Manfria Roccazzelle) al collegamento viario della Ss 114 con i centri abitati di Riposto e alla realizzazione della circonvallazione Nord di Tremestieri Etneo.

“Ci aspettiamo – dichiarano i deputati dell’opposizione – che adesso il governo riveda le proprie scelte”



E' stata bocciata col voto compatto del M5S, PD, Italia Viva e Attiva Sicilia, oggi in commissione Bilancio all’Ars, la rimodulazione proposta dal governo delle somme del Patto per il Sud.È la prima volta che in commissione Bilancio viene bocciato un documento di riprogrammazione del governo.

Il piano governativo prevedeva il definanziamento di numerosi progetti (per un ammontare totale di 140milioni), tra cui quelli relativi alle aree di crisi complessa di Termini Imerese (completamento di opere viarie di urbanizzazione dell’agglomerato industriale) e Gela (lungomare e svincolo Manfria Roccazzelle) al collegamento viario della Ss 114 con i centri abitati di Riposto e alla realizzazione della circonvallazione Nord di Tremestieri Etneo.

“Ci aspettiamo – dichiarano i deputati dell’opposizione – che adesso il governo riveda le proprie scelte”



News Successiva "Agenda Urbana", approvate a Gela le delibere per assegnare tre progetti: attesi dalla Regione 5 milioni di euro

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare