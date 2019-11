Politica 121

Patto per il Sud, Gela può ancora salvare 33 milioni di euro: progetti da presentare entro 120 giorni

Missione palermitana del sindaco Lucio Greco il quale ha avuto un'audizione presso la commissione bilancio dell'Ars

Redazione

27 Novembre 2019 16:19

Centoventi giorni di tempo per scongiurare che i progetti inseriti nel

Patto per il Sud possano andare perduti. È questa la rassicurazione data

al sindaco Lucio Greco al termine dell’audizione che si è svolta

stamattina alla seconda commissione bilancio dell’ARS alla presenza

dell’assessore regionale Mimmo Turano, dei deputati Giuseppe Arancio,

Nuccio Di Paola e Michele Mancuso.

Per l’amministrazione comunale era presente anche l’assessore ai Lavori

pubblici Ivan Liardi. Il primo cittadino, per nulla intenzionato a

rinunciare ai finanziamenti di 33 milioni di euro per la realizzazione

di progetti importanti per la città, e, definanziati nelle scorse

settimane con delibera regionale - ha prodotto in commissione una

dettagliata relazione ed ha manifestato il massimo impegno a rispettare

la proroga dei 120 giorni concessa per ripresentare i progetti

cantierabili entro la data fissata oggi dalla commissione bilancio.

“Quella di oggi è una tappa importante - dice il sindaco Greco - che

consente alla città di salvare in extremis i progetti relativi alla

realizzazione di un asilo in via Albinoni, Una via tre piazze e quello

relativo al rifacimento dell’orto Pasqualello.

Lavoreremo alacremente per rispettare i tempi e scongiurare il pericolo

che tutto vada perduto. Si lavorerà, inoltre per recuperare il

finanziamento per altri il progetti importanti come quello relativo alla

stadio comunale Vincenzo Presti. In caso contrario - conclude il sindaco

- abbiamo il piano B con l’impugnazione al TAR la delibera di

definanziamento”.

Soddisfazione per l’esito della missione palermitana è stata espressa

non solo dal primo cittadino, ma dalla deputazione che ha assicurato il

massimo impegno a vigilare sull’iter delle procedure

