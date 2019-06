Politica 48

Patto per il Sud, Di Paola (M5S): "Gela rischia di perdere 39 milioni di euro e nove cantieri di opere pubbliche"

Ieri in aula, l'assessore Turano, ha risposto ad una interrogazione del M5S parlando di riprogrammazione delle risorse

Redazione

19 Giugno 2019 16:41

“Gela sta correndo un rischio gravissimo, quello di perdere 39 milioni di euro di finanziamenti previsti dal Patto per il Sud e destinati a nove opere pubbliche”: è l’allarme lanciato dal deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, che sul tema aveva presentato a gennaio un’interrogazione per chiedere chiarimenti all’assessore Turano.“Proprio ieri in Aula - riferisce Di Paola - l’assessore Turano ha risposto dicendo che in quattro anni il Comune di Gela non ha prodotto nessuna progettualità e dicendo che intende ‘riprogrammare’ le risorse. Questo ci stupisce perché, dal verbale dell’ispezione fatta a gennaio dalla Regione sullo stato progettuale dei nove interventi, è emerso invece che molti di questi erano già nella fase di progettazione esecutiva e quasi cantierabili. Oggi la parola ‘riprogrammare’ fa intendere che questi fondi possano essere destinati altrove e non a Gela. Se ciò avvenisse, sarebbe un vero e proprio dramma che si aggiunge alle altre situazioni critiche che la città sta vivendo”.

“Ci rendiamo conto - ricorda Di Paola - della mole di lavori di cui stiamo parlando? Si tratta di cantieri che modernizzerebbero la città dando ai cittadini maggiori servizi. Non si privino i gelesi di queste risorse - fa appello Di Paola - piuttosto il governo Musumeci compia un atto di grande responsabilità, fornendo al Comune di Gela il necessario supporto tecnico per quelle progettazioni rimaste in sospeso, così da finalizzare gli interventi e non perdere i preziosi fondi del Patto per il Sud. Se non si potessero portare a compimento i progetti esistenti, si faccia comunque in modo che le risorse, in un’eventuale riprogrammazione, restino destinate alla città”, conclude Di Paola.



