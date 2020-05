Cronaca 223

Passaporti, licenze e permessi di soggiorno: gli uffici della Questura di Caltanissetta riaprono al pubblico

Da lunedì 18 sarà possibile ritirare i permessi di soggiorno presso l’Ufficio Immigrazione; da mercoledì 20 si potranno ritirare i passaporti e porti di fucile presso l’URP. Progressivamente saranno ripristinati tutti i servizi.

16 Maggio 2020 10:26

Ufficio ImmigrazioneDa lunedì 18 maggio lo sportello dell’Ufficio Immigrazione di Pian del Lago riaprirà al pubblico esclusivamente per la consegna dei permessi di soggiorno (elettronici e cartacei) e per l’acquisizione di istanze di soggiorno cartacee che non possono essere inviate attraverso Poste Italiane (es. familiari cittadini U.E., cure mediche, ecc.). Gli utenti, prima di recarsi presso l’Ufficio Immigrazione, dovranno verificare se il permesso di soggiorno risulti “in consegna”, consultando il portale dedicato sul sito della Polizia di Stato, al seguente indirizzo: https://questure.poliziadistato.it/stranieri/. Gli utenti interessati alla consegna od al rinnovo dei permessi di soggiorno connessi alla protezione internazionale (richiedenti asilo e titolari di status, protezione sussidiaria e protezione umanitaria) potranno accedere allo sportello, nei giorni già fissati con appuntamento, a partire dal 25 maggio.

Per evitare assembramenti di persone, la consegna dei permessi avverrà secondo il seguente calendario. Gli utenti che si presenteranno in un giorno diverso da quello loro assegnato non potranno fare accesso all’Ufficio Immigrazione.



CALENDARIO APERTURA SPORTELLO PER CONSEGNA PERMESSI

LUNEDÌ

18.05.2020

ritirano coloro i cui cognomi iniziano con le lettere A - C

GIOVEDÌ

21.05.2020

ritirano coloro i cui cognomi iniziano con le lettere D - F

VENERDÌ

22.05.2020

ritirano coloro i cui cognomi iniziano con le lettere G - K

LUNEDÌ

25.05.2020

ritirano coloro i cui cognomi iniziano con le lettere L - M

GIOVEDÌ

28.02.2020

ritirano coloro i cui cognomi iniziano con le lettere N - S

VENERDÌ

29.05.2020

ritirano coloro i cui cognomi iniziano con la lettera T - Z



Chi non è in condizione di ritirare il permesso di soggiorno nel giorno assegnato secondo il calendario, dovrà presentarsi nei giorni di apertura dello sportello (lunedì, giovedì e venerdì), ma solo dopo l’1 giugno 2020. Sino al prossimo 1 giugno, infatti, non sarà possibile presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione per esigenze diverse dal ritiro dei permessi di soggiorno (elettronici e cartacei) e dalla presentazione di istanze di soggiorno cartacee che non possono essere inviate attraverso Poste Italiane (es. familiari cittadini U.E., cure mediche, ecc.). Sino a tale data informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente contattando l’utenza telefonica 0934532832 oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica certificata immig.quest.cl@pecps.poliziadistato.it (inserendo un recapito telefonico per essere eventualmente ricontattati). Per le istanze presentate tramite Poste Italiane restano fissati gli appuntamenti già precedentemente comunicati dalle stesse Poste, a partire dal 15 Giugno p.v. Si rappresenta, infine, che la validità di tutti i permessi di soggiorno in scadenza è stata prorogata al 31 Agosto 2020.



Ufficio Relazioni con il Pubblico

Da mercoledì 20 maggio l’U.R.P. inizierà a consegnare i passaporti e i porto di fucile per uso sportivo e per uso caccia, a tutti gli utenti che in quest’ultimo periodo non hanno avuto la possibilità di ritirarli, con apertura dello sportello dal lunedì al sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,45, e dalle 15,00 alle 17,45 (esclusi sabato pomeriggio e festivi) (tel. 0934-79597, Pec: urp.quest.cl@pecps.poliziadistato.it). Potranno essere presentate le istanze finalizzate ad ottenere il Passaporto Ordinario e si consiglia la prenotazione on-line (una per ogni Passaporto) sul sito: www.passaportonline.poliziadistato.it, ove è necessario registrarsi e immettere i dati richiesti. Si ricorda, altresì, che le istanze per i rilasci/rinnovi del Porto di Fucile per uso sportivo e per uso caccia si presentano in Questura (per informazioni tel. 0934/79595) e nei Commissariati di P.S. di Gela (per info. tel. 0933/816225-816207) e Niscemi (per info. tel. 0933/888115) per le persone residenti nei predetti centri, mentre per i restanti Comuni la documentazione verrà consegnata ai Comandi Stazione Carabinieri territorialmente competenti.



Ufficio Licenze della Divisione Polizia Amministrativa

L’Ufficio Licenze riceverà il pubblico esclusivamente su appuntamento, che dovrà essere richiesto con posta elettronica all’indirizzo ammin.quest.cl@pecps.poliziadistato.it, ovvero al numero di telefono 0934/79593-79644.



L’accesso all’interno dei predetti Uffici di Polizia, per evitare la possibile diffusione del Covid-19, avverrà secondo regole ben precise in quanto sarà regolamentato dal personale e consentito esclusivamente alle persone interessate. E’ obbligatorio indossare la mascherina, a protezione delle vie respiratorie, e i guanti; mantenere un comportamento corretto durante l’attesa e durante le operazioni di sportello, rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone. E’ vietato l’accesso alle persone che hanno avuto riscontro positivo al tampone Covid-19 (ad eccezione dei negativizzati) o che siano in attesa dell’esito dello stesso o che presentino i sintomi dell’infezione da Covid-19, ancorché non diagnosticata e comunque a coloro la cui temperatura corporea superi i 37,5 gradi centigradi.



