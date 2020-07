Eventi 167

Passaggio di consegne in rosa: Marcella Milia nuovo presidente del Rotary Club di Caltanissetta

Ha ricevuto il testimone da Tiziana Amato, alla presenza di Alfio Di Costa , Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta

04 Luglio 2020 18:02

Passaggio di consegne tutto in rosa al vertice del Rotary Club di Caltanissetta: Domenica prossima, giorno 5 luglio, durante la cerimonia del Passaggio della Campana, presso gli splendidi locali di Villa Isabella, Marcella Milia succederà alla presidenza del club ricevendo il testimone da Tiziana Amato, alla presenza di Alfio Di Costa , Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta.Cambio anche per tutte le altre cariche sociali che annualmente si rinnovano; il nuovo consiglio direttivo sarà formato dai soci Fabio Tornatore, Salvatore Pilato , Marilia Turco, Antonio Di Prima, Giuseppe Sagone, Renato Tedeschi, Tiziana Amato Cotogno, Francesco Daina, Fausto Assennato, Alberto Milazzo , Maria Pia Punturo, Claudia Alletto e Piero Ribaudo.

Oggi il Rotary è un’organizzazione mondiale con oltre 1,2 milioni di soci , uomini e donne, provenienti dal mondo degli affari, professionisti e leader comunitari. I soci rotariani forniscono servizi umanitari, incoraggiano il rispetto di rigorosi principi etici nell’ambito professionale e contribuiscono a diffondere il messaggio di pace e buona volontà tra i popoli della Terra.

Tema rotariano per l’anno in corso è “IL ROTARY CREA OPPORTUNITA'” . Alle classiche azioni rotariane di azione per la pace e la prevenzione dei conflitti, la prevenzione e cura delle malattie, l’acqua e le strutture igienico-sanitarie, la salute materna e infantile, l’alfabetizzazione e educazione di base e lo sviluppo economico e comunitario si affianca in modo rilevante, come ben evidenziato dal governatore Di Costa del Distretto 2110 per l’anno 2020-2021, la capacità che ha il Rotary di creare opportunità per tutti i rotariani del mondo , creando percorsi idonei a consentire ai soci di migliorare non solo la vita di coloro che hanno bisogno del nostro aiuto, ma anche e soprattutto la vita di ognuno di noi. In un mondo che cambia anche noi dobbiamo cambiare per andare a passo con i tempi , affrontando le nuove sfide che il mondo ci propone.

Marcella Milia capace imprenditrice ed amministratore della società Medea srl, che si occupa della produzione e confezionamento di camicie su misura, è membro del Rotary Club di Caltanissetta dal 2007 ed è stata insignita della Paul Harris Fellow, la massima onorificenza rotariana, nel 2016 ; si divide tra l’attività in impresa e l’ attività di volontariato presso la “ Cittadella della Carità” dove i medici offrono assistenza gratuita. Collabora inoltre alle iniziative e varie attività che si svolgono presso il Museo Diocesano di Caltanissetta dove è stata cooptata dalla compianta Francesca Fiandaca, rotariana di eccellenza e per lungo tempo direttrice del Museo . E’ sposata con l’arch. Fabio Cortese ed è mamma di due splendidi ragazzi, Michele e Giorgio.



