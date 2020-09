Eventi 308

Passaggio della campana all'Inner Wheel di Caltanissetta, Chiara Dell'Utri eletta presidente

La presidente, nel corso della cerimonia svoltasi a Villa Isabella, dopo aver presentato il Direttivo, ha illustrato con entusiasmo il suo programma

14 Settembre 2020 10:13

Con un tocco di campana a quattro mani, si è celebrato venerdì 11 settembre 2020, a Caltanissetta, nei locali di Villa Isabella, il passaggio delle consegne tra la Presidente uscente Renata Accardi e la neo Presidente Chiara Dell'Utri Tornatore, che si è svolto all'insegna dell'amicizia e della condivisione, valori che hanno ispirato il discorso iniziale della Immediate Past President, alla presenza di numerose autorità dell'Inner Wheel, del Rotary e delle rappresentanti dei Clubs Inner Wheel di Gela, Niscemi e Licata. La Presidente Chiara Dell'Utri Tornatore, dopo aver presentato il Direttivo, ha illustrato con entusiasmo il suo programma che, in linea con il motto dell'anno “Lead the Change”, mira ad offrire l'opportunità di cambiamento ai soggetti più fragili; in particolare puntando sulla collaborazione delle socie e delle Associazioni di volonariato presenti nel territorio, intende favorire un percorso di recupero e di riscoperta di valori positivi per alcuni minori a rischio, grazie all'acquisto di alcune bici, che serviranno ad intraprendere un corso di mountaine bike.

Un'attenzione particolare sarà riservata ai services finalizzati a sensibilizzare la cura dell'Ambiente e a continuare l'iniziativa contro il bullismo, promuovendo la cultura della non violenza, con la consapevolezza che le esigenze ed i problemi cambiano ma noi dobbiamo restare al passo con i tempi e “guidare il cambiamento”.





