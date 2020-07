Eventi 168

Passaggio della campana al Lions Club Host di Gela: l'industriale Michele Greca è il nuovo presidente

Il presidente uscente, Nicola Gennuso ha passato il testimone a Michele Greca alla presenza dell’immediato past Governatore Angelo Collura

Donata Calabrese

14 Luglio 2020 21:07

Industriale, viaggiatore, aviatore, poliglotta e da ieri anche Presidente del Lions Club Gela. Succede a Nicola Gennuso che ha retto il timone nell’anno difficile del Coronavirus. Si è concluso domenica sera con il passaggio della campana del prestigioso Lions Club Host di Gela nella incantevole cornice del podere Feudo Nobile, l ‘anno sociale 2019-20. IL presidente uscente, Nicola Alessio Gennuso ha passato il testimone al Dott. Michele Giuseppe Greca alla presenza dell’immediato past Governatore Dott. Angelo Collura.Gennuso ha passato in rassegna tutte le iniziative dell’anno sociale che hanno interessato vari ambiti: dalla cultura al sociale. Il clou della serata è avvenuto al momento del passaggio della campana che apre l’anno sociale 2020-2021. Greca trova un club Host, ovvero prestigioso nell’ambito delle attività dei club service.

“Questo è un anno speciale per il Club di Gela – ha detto il nuovo presidente Greca – che grazie alla formazione del Lions Club Gela Ambiente Territorio e Cultura ha ottenuto il titolo di Host, titolo formalizzato con la consegna della pergamena, durante la cerimonia, dal past Governatore Dott. Angelo Collura.

Una serata all’insegna della sobrietà durante la quale, il presidente incoming Michele Greca, ha

sottolineato la necessita di intraprendere nuove rotte all’insegna del “fare” con umiltà e silenzio nel rispetto delle regole del motto lionistico del “We serve”.

Non poteva mancare un momento di riflessione sul Covid-19, un evento, afferma il presidente, che ha “fermato il mondo” mettendolo in una sorta di “PAUSA DI RIFLESSIONE” che non ha risparmiato nessuno e con il quale tutti sono stati costretti a confrontarsi nel silenzio delle proprie case. Il Covid ci insegna che dobbiamo ritornare alle cose essenziali, alla Famiglia, alla condivisione, alla armonia, all’etica e allo spirito di gruppo accecato da questo mondo in corsa.

Esorta la comunità tutta e il Lions in primis a riflettere e interrogarsi sulle nuove modalità di operare per continuare a servire la comunità e esorta i più fortunati a porgere la mano a chi ne ha più bisogno ed essere da traino in questa nuova realtà. Fare il presidente del Lions Club Host di Gela oltre che essere un motivo di orgoglio è anche un onere non indifferente per il carico di responsabilità che porta con se in questo momento storico durante il quale dovranno essere trovati i nuovi indirizzi per COINVOLGERE tutta la popolazione; sarà necessario che le associazioni tutte facciano squadra per essere più che mai unite come mai avvenuto in passato che possano essere fucina del vero cambiamento.

Il nuovo presidente chiede a gran voce la collaborazione di tutti i soci per andare avanti ed essere i condottieri di un nuovo mondo all’insegna del rispetto delle regole tenendo vivi i valori dell’amicizia, dell’armonia e dell’etica che costituiscono il migliore collante per lo stare insieme”.

La squadra che supporterà il presedente Greca è così composta : l’ing. Francesco Butera sarà segretario, il dott. Francesco Liardo tesoriere, il dott. Gaetano Trainito cerimoniere e vice segretario sarà il dott. Giuseppe Gennuso.



