Pass residenti per le strisce blu, a Gela c'è tempo fino al 31 gennaio per rinnovarlo o per chiederne uno ex novo

In caso di rinnovo, e se le condizioni non sono cambiate rispetto al 2020, basterà presentare una semplice autocertificazione (con la ricevuta di pagamento allegata) al Protocollo Generale

Redazione

23 Dicembre 2020 20:18

Il Comune di Gela fa sapere che c'è tempo fino al 31 gennaio 2021 per chiedere il rinnovo del pass residenti per le strisce blu, o un pass ex novo, valido per tutto il prossimo anno.In caso di rinnovo, e se le condizioni non sono cambiate rispetto al 2020, basterà presentare una semplice autocertificazione (con la ricevuta di pagamento allegata) al Protocollo Generale, intestandola alla Polizia Municipale e al settore Patrimonio.

In caso di pass nuovo, invece, l'istanza andrà compilata in tutte le sue parti e presentata al comando di Polizia Municipale. Quindi, dopo l'esito positivo della pratica, si dovrà pagare l'abbonamento. Il pass sarà poi rilasciato a cura della Ghelas Multiservizi e potrà poi essere ritirato presso il parcheggio Arena dal 18 gennaio.

Ai sensi del vigente regolamento comunale sulla sosta a pagamento, per ogni unità abitativa possono essere rilasciati al massimo due contrassegni annuali. Ogni Pass Residente comporta il pagamento di una quota annuale di euro 50,00 e ha validità sino al 31 dicembre dell'anno del rilascio.





