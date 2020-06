Politica 602

Pd, convocata l'assemblea: Peppe di Cristina sarà eletto segretario provinciale di Caltanissetta

Di Cristina, già segretario cittadino a Gela, si avvia ad essere proclamato segretario poichè si tratta dell'unico candidato

Redazione

19 Giugno 2020 15:45

Si comunica che l'assemblea provinciale dell'Unione provinciale Partito democratico di Caltanissetta è convocata per giorno 27 giugno 2020 ore 17,30 presso il Palasport Peppe Maira via madre Angelica Callari a San Cataldo, dove sarà proclamato come segretario provinciale, essendo unica candidatura, Peppe Dicristina, sarà presente anche l'on. Anthony Barbagallo segretario regionale PD della Sicilia. Ne danno notizia il segretario ed il presidente Cpc David Amico,e Chiara Giammusso.

