Attualita 745

Parrucchieri, barbieri ed estetisti a domicilio: il servizio potrà essere svolto ma solo in determinati casi

Il servizio a domicilio potrà essere svolto solo nel caso di impedimento da parte del cliente con problemi di salute

Redazione

19 Maggio 2020 20:15

I parrucchieri, ma anche i barbieri e gli estetisti, dal 18 maggio possono svolgere anche il servizio a domicilio. A sottolinearlo l'articolo 6 dell'ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci nel quale viene precisato che: "Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome".Necessari quindi chiarimenti sulle modalità di svolgimento del servizio. Chiarimenti esposti nella circolare 17 del 19 maggio della Protezione civile, nella quale vengono specificati i casi in cui è possibile svolgere le attività: in maniera occasionale e saltuaria e nel caso di impedimento da parte del cliente con problemi di salute; nei luoghi dove si svolgono eventi o spettacoli; e infine nei luoghi di cura, nelle case di riposo, di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi oggetto di specifiche convenzioni con pubbliche amministrazioni.

La circolare inoltre spiega che le attività di benessere e cura della persona devono essere svolte a domicilio dal titolare dell'azienda o dai suoi stessi dipendenti "nel rispetto delle normative vigenti".







I parrucchieri, ma anche i barbieri e gli estetisti, dal 18 maggio possono svolgere anche il servizio a domicilio. A sottolinearlo l'articolo 6 dell'ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci nel quale viene precisato che: "Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome".Necessari quindi chiarimenti sulle modalità di svolgimento del servizio. Chiarimenti esposti nella circolare 17 del 19 maggio della Protezione civile, nella quale vengono specificati i casi in cui è possibile svolgere le attività: in maniera occasionale e saltuaria e nel caso di impedimento da parte del cliente con problemi di salute; nei luoghi dove si svolgono eventi o spettacoli; e infine nei luoghi di cura, nelle case di riposo, di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi oggetto di specifiche convenzioni con pubbliche amministrazioni.

La circolare inoltre spiega che le attività di benessere e cura della persona devono essere svolte a domicilio dal titolare dell'azienda o dai suoi stessi dipendenti "nel rispetto delle normative vigenti".







La rabbia di Musumeci contro la movida: "Sono preoccupato e pronto a chiudere di nuovo tutto"

News Successiva A Caltanissetta riattivata la consegna dei kit per la differenziata: saranno rispettati protocolli sicurezza Covid-19

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare