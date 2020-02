Eventi 136

Parmitano pronto a rientrare sulla Terra. Musumeci: "Gli daremo la medaglia d'oro delle eccellenze siciliane"

Prima della partenza, il governatore aveva fatto pervenire all'astronauta catanese, un gagliardetto della Regione che Parmitano aveva messo in bella mostra sulla navicella spaziale

05 Febbraio 2020

«Con emozione voglio esprimere l’apprezzamento e l’ammirazione del popolo siciliano nei confronti del nostro conterraneo Luca Parmitano, che nelle prossime ore, dopo quasi sette mesi al comando della Stazione spaziale internazionale, rientrerà sulla Terra. Un orgoglio siciliano che diventa orgoglio senza confini. Lo inviteremo presto a Palazzo Orleans per consegnargli la medaglia d’oro delle eccellenze siciliane».



Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando il passaggio di testimone al collega russo Oleg Skripochka. Prima della partenza dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, nel luglio scorso, il governatore aveva fatto pervenire all’astronauta catanese, insieme all’augurio di buon viaggio, un gagliardetto della Regione Siciliana. Un simbolo della sua Isola che Parmitano aveva messo in bella mostra sulla plancia di comando della navicella spaziale, oltre che portarlo incollato sul proprio polso durante alcune delle sue “escursioni” all’esterno.

