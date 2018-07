Politica 234

Parco Sant'Anna, Leandro Janni: "L'amministrazione Ruvolo ha perso per strada i propri orizzonti politici e programmatici"

Nota di Leandro Janni, presidente regionale di Italia Nostra sull'ultima seduta di consiglio comunale inerente il parco Sant'Anna

Redazione

14 Luglio 2018 20:50

Il Consiglio Comunale di Caltanissetta, riunitosi il 12 e il 13 luglio 2018, ha approvato un importante “atto di indirizzo politico” (qui allegato), favorevole all'acquisto della pregevolissima area verde (di 13 ettari), posta nella parte sommitale della collina S. Anna. Area in cui è sita anche la storica “antenna Rai” – uno dei simboli della Caltanissetta contemporanea (https://it.wikipedia.org/wiki/Antenna_RAI_di_Caltanissetta). Acquisto assolutamente conveniente e sostenibile, da ogni punto di vista. Acquisto necessario e imprescindibile per poter attingere a qualunque finanziamento europeo, e non, e utile a finanziare la progettazione e la realizzazione del peculiare “Parco e Museo delle Telecomunicazioni”: elemento fondamentale per ridisegnare, rigenerare lo spazio urbano di Caltanissetta, per configurare il nuovo “piano regolatore generale” della città, di cui si parla in questi giorni con la consueta enfasi retorica (http://www.italianostra.org/proposta-di-apposizione-di-un-vincolo-etnoantropologico-sullarea-e-sulle-strutture-architettoniche-e-tecnologiche-di-colle-santanna-a-caltanissetta/ – http://www.italianostra.org/il-parco-santanna-e-un-traguardo-irrinunciabile-per-la-citta-di-caltanissetta/).Quale componente del Comitato Parco Antenna S. Anna – Caltanissetta e quale presidente di Italia Nostra Sicilia, ringrazio i consiglieri comunali (a cominciare dal presidente Salvatore Licata) che, coerentemente alle decisioni consiliari precedentemente assunte, nel segno di una città più bella, più sicura e più vivibile, hanno votato a favore dell'acquisto dell'area. Sconcerto, invece, ha suscitato in me, in noi del Comitato, gentilmente invitati a partecipare alle due recenti riunioni consiliari, l'atteggiamento della cosiddetta “amministrazione attiva”, capeggiata dal sindaco Giovanni Ruvolo. Amministrazione capace soltanto, ancora una volta, di esiziali sofismi. Capace soltanto di sterili quanto irritanti tecnicismi burocratici e ragionieristici. Un'amministrazione che ha perso per strada, inesorabilmente, i propri orizzonti politici e programmatici. Il senso del proprio ruolo e della propria missione.



