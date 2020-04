Eventi 1485

Paola Di Benedetto vince il "Grande Fratello" e dona il montepremi da 100 mila euro alla Protezione Civile

Secondo quanto stabilito da Mediaset, la vincitrice avrebbe dovuto devolvere solo la metà del montepremi alla Protezione Civile per la lotta contro il Coronavirus

Redazione

09 Aprile 2020 11:38

Paola Di Benedetto vince il Grande Fratello Vip. La modella, influencer ed ex Madre Natura di Ciao Darwin ha conquistato tutti, aggiudicandosi questa edizione 2020. Una rivelazione la Di Benedetto che ha convinto il pubblico, riuscendo così ad emergere.Secondo quanto stabilito da Mediaset, la vincitrice avrebbe dovuto devolvere metà del montepremi alla Protezione Civile per la lotta contro il Coronavirus. La De Benedetto invece ha fatto di più annunciando che devolverà l'intera cifra vinta, ossia 100 mila euro.

Al secondo posto è arrivato Paolo Ciavarro. La Di Benedetto è nata a Vicenza nel 1995 e il GF Vip non è il suo primo reality. La giovane infatti nel 2018 aveva partecipato a L’Isola dei Famosi dove ha conosciuto il suo ex fidanzato, Francesco Monte. Oggi la Di Benedetto è felicemente fidanzata con Federico Rossi dell'ex duo musicale Benji & Fede.



Paola Di Benedetto vince il Grande Fratello Vip. La modella, influencer ed ex Madre Natura di Ciao Darwin ha conquistato tutti, aggiudicandosi questa edizione 2020. Una rivelazione la Di Benedetto che ha convinto il pubblico, riuscendo così ad emergere.Secondo quanto stabilito da Mediaset, la vincitrice avrebbe dovuto devolvere metà del montepremi alla Protezione Civile per la lotta contro il Coronavirus. La De Benedetto invece ha fatto di più annunciando che devolverà l'intera cifra vinta, ossia 100 mila euro.

Al secondo posto è arrivato Paolo Ciavarro. La Di Benedetto è nata a Vicenza nel 1995 e il GF Vip non è il suo primo reality. La giovane infatti nel 2018 aveva partecipato a L’Isola dei Famosi dove ha conosciuto il suo ex fidanzato, Francesco Monte. Oggi la Di Benedetto è felicemente fidanzata con Federico Rossi dell'ex duo musicale Benji & Fede.



News Successiva Uova di Pasqua ai bimbi ricoverati nei reparti oncologici di Catania, gesto di solidarietà dei militari dell'Esercito

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare