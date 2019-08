Cronaca 797

Panico a Tremonzelli, tir perde due pedane metalliche: centrate 20 auto

Ingenti i danni riportati dagli pneumatici delle auto. Diversi automobilisti sono stati costretti a richiedere l'intervento del carroattrezzi

23 Agosto 2019

Attimi di panico ieri mattina in galleria lungo l'autostrada A19 in direzione Catania all'altezza di Tremonzelli. Due pedane metalliche, perse probabilmente da un tir, sono state centrate in successione da almeno 20 auto che in quel momento stavano transitando nel tunnel autostradale.Ingenti i danni riportati dagli pneumatici delle auto. Diversi automobilisti sono stati costretti a richiedere l'intervento del carroattrezzi per potere raggiungere il primo centro abitato e procedere così alle riparazioni necessarie. Si registrano anche diversi danni alle carrozzerie delle automobili.

Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale e addetti Anas che hanno provveduto a rimuovere le pedane in tempi abbastanza brevi, limitando così il numero di auto coinvolte. Fortunatamente nessuna motocicletta stava transitando in galleria al momento del rilascio delle pedane. Il bilancio sarebbe potuto essere ben più grave. (Foto di Andrea Zito, articolo di Emanuele Termini - Gds.it - Le altre foto a questo link https://palermo.gds.it/foto/cronaca/2019/08/22/incidente-in-galleria-a-tremonzelli-pedane-giu-da-un-tir-danni-a-20-auto-cc489ed5-8e5e-41f9-a84c-b67689dfd7a6/2/)



