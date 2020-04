Eventi 637

"Panaro Slow". Anche a Caltanissetta è possibile ordinare i prodotti Slow Food: arriveranno direttamente a casa

I produttori dei presìdi Slow Food forniscono ancora prodotti frutto di saperi antichi e rispettosi del territorio che li genera

16 Aprile 2020 09:18

Panaro Slow è un progetto sostenuto da Slow Food Sicilia che prevede la possibilità di avere a casa i prodotti dei presìdi e delle comunità Slow Food siciliani.



Nonostante la Sicilia sia la terra più ricca di presìdi Slow Food al mondo, è sempre molto difficile per gli stessi siciliani poterli trovare, soprattutto in questi periodi in cui quasi tutto il cibo che giornalmente mangiamo lo compriamo prevalentemente attraverso i supermercati, penalizzando fortemente i piccoli produttori esclusi quasi del tutto dalla grande distribuzione che sceglie per noi il cibo.



I produttori dei presìdi Slow Food forniscono ancora prodotti frutto di saperi antichi e rispettosi del territorio che li genera. Sostenere queste «Colture Resilienti» aiuta il nostro territorio dal rischio di abbandono ed alimenta una sana microeconomia locale.



Panaro Slow coglie diversi obiettivi:

* Sostiene i produttori dei Presìdi e delle comunità Slow Food in Sicilia

* Offre la possibilità ai soci Slow Food di avere cibo buono, pulito e giusto

* Propone un cibo di prossimità, salubre e del tutto artigianale

* Offre una valida alternativa ai circuiti della grande distribuzione

* Afferma i principi di Slow Food delle «Colture Resilienti»



Panaro Slow propone in una prima fase 3 tipologie di panieri che contengono prodotti selezionati fra i presìdi Slow Food. Si potrà ordinare entro ogni sabato al link: bit.ly/PanaroSlow-InformazioniDiContatto .

Il Panaro Slow arriverà nella settimana successiva a quella in cui è stato effettuato l’ordine.

