Gela, manifesti funebri per annunciare la morte dell'attività: "Palestra Gymnasium, 35 anni di lavoro buttati via"

A Gela, il proprietario di una palestra, ha annunciato la "morte" della sua attività con un manifesto postato su Fb

Redazione

26 Ottobre 2020 12:27

“Ringrazio tutta la classe politica di ogni colore, 35 anni di lavoro buttati via. Grazie, a chi ha creduto in noi. Grazie. La famiglia Scialfa. Ne danno il triste annuncio il proprietario e tutti i suoi dipendenti. Si ringrazia il ministro Speranza, Lamorgese e soprattutto il signor Conte" E’ quanto scrive in un post Antonio Tonio Scialfa, titolare di una palestra a Gela. La chiusura delle palestre rientra tra le attività chiuse nel nuovo Dpcm appena emanato dal governo. Monta la protesta degli operatori economici che dopo anni di sacrifici e dopo essersi adeguati ai protocolli anti-covd si sono ritrovati con le saracinesche abbassate.

