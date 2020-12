Politica 246

Palazzo d'Orleans, M5S: "Inopportuno spendere tre milioni di euro per un'aiuola in questo periodo"

Il Movimento 5 Stelle attacca il Governo Musumeci per aver speso circa tre milioni di euro per abbellire palazzo d'Orleans

16 Dicembre 2020 15:45

"Tre milioni di euro per un'aiuola (e poco altro) a palazzo d'Orleans, mentre ci sono intere categorie per cui non si riesce a trovare un euro: l’ennesimo schiaffo del governo Musumeci ai siciliani. E hanno pure l'ardire di inaugurare quest’opera, a dir poco discutibile, in pompa magna".Lo affermano i deputati del M5S all'Ars. "Sperperare il denaro pubblico -dicono i deputati 5 stelle - è sempre inaccettabile, farlo in piena pandemia, mentre tantissimi siciliani sono con l'acqua alla gola, è un sacrilegio. Noi, comunque, non ci meravigliamo più di tanto. Questo è il governo supportato dai tantissimi deputati che si sono recentemente aumentati (insieme a parte dell’opposizione) pensioni e liquidazioni, alla faccia di chi non riesce ad arrivare a fine mese".

"Più che un segno del suo passaggio - continuano i deputati 5stelle - Musumeci con questa aiuola, peraltro parecchio chiacchierata sui social, lascerà solo una costosa cicatrice sulla città, di cui Palermo in questo periodo poteva fare decisamente a meno".







