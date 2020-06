Politica 143

Pakistano assassinato a Caltanissetta, Provenzano: "Il delitto non può restare impunito"

Il ministro del Sud ha scritto in un post su Facebook che gli assassini devono essere assicurati alla giustizia

Redazione

12 Giugno 2020 15:12

Si continua a parlare della tragica morte di Adnan Siddique, il sarto di 32 anni che viveva a Caltanissetta. Il delitto «non può restare impunito. Gli assassini devono essere assicurati alla giustizia», afferma il ministro del Sud e della Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano in un post su Facebook.«Oggi a Caltanissetta - prosegue - si terrà una manifestazione per chiedere giustizia e verità sull'omicidio di Adnan Siddique. È la mia città, ne sono orgoglioso. La sua morte rinnova in tutti noi un impegno: affermare la dignità di chi chiede aiuto, di chi è sfruttato, di chi è vittima di quell'odioso crimine che si chiama caporalato. Il Governo è chiamato a combatterlo con maggiore impegno, rafforzando i controlli e mettendo questa battaglia al centro di una strategia per rafforzare e modernizzare il settore agricolo. Ma non basta. Avevamo assunto l’impegno a rivedere la disciplina dell’immigrazione, che oggi genera insicurezza e ingiustizia, espone intere comunità alla vulnerabilità, al ricatto dei poteri criminali. È passato troppo tempo, ora dobbiamo onorare quell'impegno. Da oggi, anche per onorare la memoria di Adnan" conclude il ministro.





